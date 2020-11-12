Російські миротворці увійшли в Степанакерт у Нагірному Карабасі

"Триває розгортання основних сил російського миротворчого контингенту. Миротворчий батальйон 15-ї окремої мотострілкової бригади, здійснивши марш, о 17:00 увійшов в місто Степанакерт. Уздовж лінії зіткнення сторін в Нагірному Карабасі і Лачинському коридорі розгорнуті 10 спостережних постів. Передові підрозділи миротворчої бригади здійснили марш за маршрутом Горіс - Сус - Гейтала - перевал Лисогірський - південно-західна околиця Шуша і приступили до розгортання чотирьох спостережних постів в зоні відповідальності "Південь", - сказав Конашенков.

Нагадаємо, начальник головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Сергій Рудський, заявив, що майже всі спрямовані в зону нагірно-карабаського конфлікту російські миротворці мають сирійський досвід.

Раніше стало відомо, що російські військові, які прибули в Республіку Вірменія, вирушили в зону нагірно-карабахського конфлікту.