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Российские миротворцы выдвинулись из Армении в Карабах

Российские миротворцы выдвинулись из Армении в Карабах

Киев  •  УНН

 • 13212 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские военные, прибывшие в Республику Армения, отправились в зону нагорно-карабахского конфликта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

“Военным колоннам придется проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зону действия конфликта уже прибыли более 400 миротворцев РФ на 20 самолетах Ил-76.

Как ранее сообщал УНН, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Впоследствии в сети появился текст данного соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

И хотя в официальных российских сообщениях не было ни одного упоминания об участии Турции в дальнейшем урегулировании конфликта, все же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие. В частности, Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие его страны в урегулировании ситуации в Карабахе. До этого турецкая сторона не заявляла о своих планах участвовать в миротворческой операции. Ранее в МИД РФ лишь сообщали, что Анкара поддержала заявление глав трех государств и правительств, а в МИД Азербайджана сообщили, что в разговоре министров иностранных дел Азербайджана и Турции последний поздравил Баку с победой.

Следует отметить, что после подписания премьером Армении Николом Пашиняном соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны. Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.

Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной “НКР” — Степанакерт (Ханкенди).

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