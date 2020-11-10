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МЗС Туреччини привітало Азербайджан з "перемогою на фронті і за столом переговорів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу привітав Азербайджан з підписанням угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі, заявивши, що це значний успіх на фронті і за столом переговорів. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

"Азербайджан домігся значних успіхів на полі і за столом переговорів. Сердечно вітаю з цим щасливим успіхом. Ми і далі будемо єдиним цілим, нацією, одним серцем з нашими азербайджанськими братами", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем’єр Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Пізніше в мережі з’явився текст заяви.

У Кремлі підтвердили підписання угоди. Згодом президент РФ Володимир Путін виступив із заявою, що Росія введе миротворців в Карабах. Пізніше в Міноборони РФ відзвітували, що Росія направила в Нагірний Карабах майже 2 тис. Миротворців.

Зі свого боку, президент Азербайджану Ільхам Алієв упевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.

Can #Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlermizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020

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