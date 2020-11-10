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МИД Турции поздравил Азербайджан с "победой на фронте и за столом переговоров"

МИД Турции поздравил Азербайджан с "победой на фронте и за столом переговоров"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявив, что это значительный успех на фронте и за столом переговоров. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Азербайджан добился значительных успехов на поле и за столом переговоров. Сердечно поздравляю с этим счастливым успехом. Мы и дальше будем единым целым, нацией, единым сердцем с нашими азербайджанскими братьями", - написал он.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в сети появился текст заявления.

В Кремле подтвердили подписание соглашения. Позже президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

Can #Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlermizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020

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