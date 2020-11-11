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Карабах: почти у всех "миротворцев" из России есть "сирийский опыт"

Карабах: почти у всех "миротворцев" из России есть "сирийский опыт"

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Почти все направленные в зону нагорнокарабахского конфликта российские “миротворцы” имеют сирийский опыт. Они взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Так, со слов Рудского, “для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации”.

Он заявил также, что российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский.

“На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов”, — заявил он.

По его словам, “подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили трехсоткилометровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис”.

Представитель ГШ ВС РФ заявил, что в выполнении миротворческих задач в Карабахе будут использованы армейская авиация и комплексы БПЛА.

По словам Рудского, “почти все направленные в зону конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт”, пишет агентства.

“Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи”, — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные, прибывшие в Республику Армения, отправились в зону нагорно-карабахского конфликта.

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