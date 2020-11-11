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Карабах: майже у всіх “миротворців” з Росії є “сирійський досвід”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Майже всі спрямовані в зону нагірно-карабахського конфлікту російські “миротворці” мають сирійський досвід. Вони взяли під контроль Лачинський коридор і ділянку дороги Лачін — радгосп Лисогірський. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Сергій Рудського, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Так, зі слів Рудського, “для контролю за виконанням домовленостей про припинення вогню і бойових дій на територію Нагірного Карабаху і в Лачинський коридор вводиться миротворчий контингент Російської Федерації”.

Він заявив також, що російські миротворці взяли під контроль Лачинський коридор і ділянку дороги Лачін — радгосп Лисогірський.

“На сьогоднішній день передові підрозділи контингенту Збройних сил Російської Федерації взяли під контроль Лачинський коридор і ділянку дороги Лачін — радгосп Лисогірський з виставленням тимчасових спостережних постів”, — заявив він.

За його словами, “підрозділи першого миротворчого батальйону 15-ї окремої мотострілкової бригади після розвантаження на аеродромі Еребуні, зробили трьохсоткілометровий марш і завершують зосередження в районі населеного пункту Горіс”.

Представник ГШ ЗС РФ заявив, що у виконанні миротворчих завдань в Карабасі будуть використані армійська авіація і комплекси БПЛА.

За словами Рудського, “майже всі спрямовані в зону конфлікту російські миротворці мають сирійський досвід”, пише агентство.

“Для виконання миротворчих завдань, запобігання можливим інцидентам і забезпечення безпеки російських військовослужбовців організовано безперервну взаємодію з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії. Встановлено прямі канали зв’язку”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові, які прибули в Республіку Вірменія, вирушили в зону нагірно-карабахського конфлікту.

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