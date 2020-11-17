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США і Франція очікують пояснень від РФ щодо ролі Туреччини в Карабасі

США і Франція очікують пояснень від РФ щодо ролі Туреччини в Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сполучені Штати і Франція хочуть від Росії прояснень щодо умов миротворчої операції в Нагірному Карабасі, а також про роль Туреччини в цих домовленостях. Про це повідомили в понеділок під час брифінгу для журналістів представники Держдепартаменту високого рангу, передає УНН із посиланням на стенограму бесіди.

Їх запитали про теми переговорів держсекретаря Майкла Помпео і глави МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана в Парижі. “Вони багато говорили про Нагірний Карабах. Як два співголови (Мінської групи ОБСЄ) вони (Франція) поділяють ту ж думку, що і ми, — ми як і раніше прихильні нашій ролі співголів в (мирному) процесі Мінської групи”, — сказали американські дипломати.

За їх словами, глави зовнішньополітичних відомств США та Франції “визнали дії, вжиті Росією, які привели до режиму припинення вогню, яке фактично тримається близько тижня, але також визнали, що все ще залишається багато питань, які потребують ясності від Росії щодо параметрів цієї угоди, і зокрема про роль Туреччини, і так далі, щоб отримати (більше інформації по ситуації)”.

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“Вони обидва відзначили, що Росія запросила співголів в Москву для (внесення) більшої ясності, і, як ви, мабуть, бачили по новинах, між співголовами відбулися телефонні переговори”, — вказали в зовнішньополітичному відомстві. За даними дипломатів США, Ле Дріан розповів Помпео про свою бесіду з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили ситуацію навколо Туреччини. “Ми відчуваємо деяку стурбованість, у нас є розбіжності з Туреччиною... по всьому регіону Східного Середземномор’я, Лівії, Сирії та іншим областям”, — додали у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше стало відомо, що до Нагірного Карабаху повертаються біженці.

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