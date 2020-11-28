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Війна у Карабаху: Кулеба розповів про ставлення України до конфлікту

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна підтримала територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану у нагірно-карабахському конфлікті, саму напруженість вона розглядає із точки зору міжнародного права. Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu, передає УНН.

"Україна послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану і підходить до конфлікту навколо Нагірного Карабаху з точки зору міжнародного права... Я вважаю, що головний урок недавньої ескалації, яка привела до укладеної угоди, полягає у тому, що у світі немає заморожених або затяжних конфліктів. Кожен конфлікт, яким би спокійним або забутим він не здавався на перший погляд, може у будь-яку секунду перетворитися у гострий конфлікт і потрапити у заголовки світових ЗМІ", - вважає Кулеба.

На його думку, це особливо важливо в Україні, де є агресія Росії і незаконна окупація Криму.

"Наші солдати досі гинуть на Сході. Це конфлікт низької інтенсивності, але він є. Так що нічого не слід забувати", - додав міністр.

Так, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна може винести для себе кілька уроків після вирішення вірменсько-азербайджанського конфлікту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 листопада, азербайджанські війська увійшли в Агдамський район, більшу частину якого протягом чверті століття контролювала невизнана Нагірно-Карабахська республіка.

Як повідомляв УНН, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада. Пізніше у мережі з'явився текст цієї угоди.

Згідно із документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення у регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила у Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Крім того, у Туреччині схвалили відправку військових в Азербайджан. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців у Карабаху будуть ще й турецькі.

Також нагадаємо, ситуація у регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерту (Ханкенді).

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