Захід повинен більше приділяти уваги Черноморського регіону — американський генерал

“Все більше офіційних осіб і лідерів говорять про важливість конкуренції в Чорноморському регіоні в дипломатії, інформаційної політиці та економіки, а також у військовій сфері. Я вважаю, що і НАТО, і ЄС визнають значення цього регіону”, — сказав він.

За його словами, Кремль “робить те, що робить”, тому що не платить за наслідки військової агресії як у випадках з Україною, Грузією, так і за окупацію Придністров’я.

“Говорячи про конкуренцію, я маю на увазі те, що Захід повинен не тільки посилити свою військову позицію і активність [в Чорноморському регіоні], щоб продемонструвати нашу турботу про регіон, але також для заохочень приватних інвестицій, щоб туди інвестували компанії з Німеччини, Нідерландів, Франції і Великобританії, а також США”, — вважає Ходжес.

Генерал переконаний, що при отриманні інвестицій уряди починають приділяти набагато більше уваги ситуації з безпекою.

Як повідомляв УНН, в НАТО побачили посилення позицій РФ після подій в Нагірному Карабасі і Білорусі. На засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу, яке пройде 1-2 грудня в форматі відеоконференції, НАТО розгляне посилення військових позицій Росії в світі.