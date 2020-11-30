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НАТО: мы видим усиление позиций РФ после событий в Карабахе и Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министры иностранных дел НАТО рассмотрят на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, усиление военных позиций России в мире, в том числе в контексте событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

“Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России, — сказал он. — Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси”.

Генеральный секретарь НАТО также сообщил, что министры иностранных дел НАТО обсудят на видеоконференции 1-2 декабря ситуацию вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года.

“Министры обсудят вопросы контроля над вооружениями, в частности ситуацию вокруг СНВ-3, который истекает в феврале”, — заявил он.

Пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

 LIVE SOON  13:00 CEST 

 | Pre-Ministerial press conference previewing two days of #NATO #ForMin online meetings. https://t.co/5dfgMZOk3O

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 30, 2020

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