НАТО: мы видим усиление позиций РФ после событий в Карабахе и Беларуси

“Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России, — сказал он. — Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси”.

Генеральный секретарь НАТО также сообщил, что министры иностранных дел НАТО обсудят на видеоконференции 1-2 декабря ситуацию вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года.

“Министры обсудят вопросы контроля над вооружениями, в частности ситуацию вокруг СНВ-3, который истекает в феврале”, — заявил он.

Пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 30, 2020