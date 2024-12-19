В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Жителей призывают немедленно направляться в ближайшие укрытия гражданской защиты.
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Жителей и гостей города призывают немедленно пройти в ближайшие укрытия гражданской защиты для обеспечения своей безопасности.
Для удобства доступна карта укрытий по ссылке: Карта укрытий.
Не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя.
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