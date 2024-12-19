В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Жителей и гостей города призывают немедленно пройти в ближайшие укрытия гражданской защиты для обеспечения своей безопасности.

Для удобства доступна карта укрытий по ссылке: Карта укрытий.

Не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя.

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