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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Киев  •  УНН

 • 1315 просмотра

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В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Жителей призывают немедленно направляться в ближайшие укрытия гражданской защиты.

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает  Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

Детали

Жителей и гостей города призывают немедленно пройти в ближайшие укрытия гражданской защиты для обеспечения своей безопасности.

Для удобства доступна карта укрытий по ссылке: Карта укрытий.
Не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя.

Добавим 

Ранее Воздушные Силы информировали о вражеских БпЛА на Киевщине

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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