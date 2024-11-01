В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей призывают действовать немедленно
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!
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Воздушные Силы предупреждали о вражеских БпЛА в направлении столицы.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников26 октября 2024, 20:05 • 40844 просмотра