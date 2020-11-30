НАТО: ми бачимо посилення позицій РФ після подій у Карабасі та Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністри закордонних справ НАТО розглянуть на засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, яке пройде 1-2 грудня в форматі відеоконференції, посилення військових позицій Росії в світі, в тому числі в контексті подій в Нагірному Карабасі і Білорусі. Про це заявив у понеділок на прес-конференції генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, пише УНН.
“Міністри обговорять, що ще ми можемо зробити у відповідь на розширення військової активності Росії, — сказав він. — Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети, розгортає нові сили від Крайньої Півночі до Лівії і Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз в Нагірному Карабасі і Білорусі”.
Генеральний секретар НАТО також повідомив, що міністри закордонних справ НАТО обговорять на відеоконференції 1-2 грудня ситуацію навколо Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, неофіційна назва — СНО-3), який закінчується в лютому 2021 року.
“Міністри обговорять питання контролю над озброєннями, зокрема ситуацію навколо СНО-3, який закінчується в лютому”, — заявив він.
Прес-конференція генсека НАТО Йенса Столтенберга (перегляд при переході на Twitter — ред.):
LIVE SOON 13:00 CEST
| Pre-Ministerial press conference previewing two days of #NATO #ForMin online meetings. https://t.co/5dfgMZOk3O