НАТО: ми бачимо посилення позицій РФ після подій у Карабасі та Білорусі

“Міністри обговорять, що ще ми можемо зробити у відповідь на розширення військової активності Росії, — сказав він. — Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети, розгортає нові сили від Крайньої Півночі до Лівії і Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз в Нагірному Карабасі і Білорусі”.

Генеральний секретар НАТО також повідомив, що міністри закордонних справ НАТО обговорять на відеоконференції 1-2 грудня ситуацію навколо Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, неофіційна назва — СНО-3), який закінчується в лютому 2021 року.

“Міністри обговорять питання контролю над озброєннями, зокрема ситуацію навколо СНО-3, який закінчується в лютому”, — заявив він.

Прес-конференція генсека НАТО Йенса Столтенберга (перегляд при переході на Twitter — ред.):

