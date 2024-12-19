Оккупанты усилили слежку за украинцами в соцсетях: что происходит на ВОТ - Сопротивление

На временно оккупированных территориях Украины наблюдается рост репрессий против граждан, связанных с активностью в социальных сетях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Вражеские силовые структуры усилили мониторинг цифрового пространства, анализируя посты, предпочтения и комментарии украинцев.

Задержанных чаще всего обвиняют в «публичном оправдании терроризма», используя это как формальный повод для арестов. Такая практика становится частью репрессивной политики кремля, направленной на подавление любого инакомыслия на оккупированных территориях.

Эксперты призывают жителей ВОТ быть осторожными, минимизировать риски и избегать активности в социальных сетях, что может привлечь внимание оккупационных властей.

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