Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне пытаются массово привлечь молодежь к коллаборационизму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, оккупанты создали первый в регионе "молодежный парламент", который обычно не имеет никакой функции. Его целью является привлечь подростков к коллаборационизму.

"Парламент" состоит из двадцати детей, которых отыскали кремлевские молодежные движения среди местных. Связывая подростков с оккупационными администрациями в рамках этого преступления, враг стремится получить их лояльность,