Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированной Херсонщине россияне создали первый «молодежный парламент» из 20 местных подростков. Цель проекта - привлечение молодежи к коллаборационизму через кремлевские молодежные движения.
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне пытаются массово привлечь молодежь к коллаборационизму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, оккупанты создали первый в регионе "молодежный парламент", который обычно не имеет никакой функции. Его целью является привлечь подростков к коллаборационизму.
"Парламент" состоит из двадцати детей, которых отыскали кремлевские молодежные движения среди местных. Связывая подростков с оккупационными администрациями в рамках этого преступления, враг стремится получить их лояльность,
Напомним
В Таврическом детсаду оккупанты проводят пропагандистские мероприятия с участием военных РФ и полицаев. В школах на оккупированных территориях устанавливают ящики для анонимных доносов.