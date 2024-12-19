Украина и Австралия планируют совместное производство дальнобойных дронов-ракет
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров провел встречу с главой МИД Австралии Пенни Вонг. Стороны обсудили военное сотрудничество и возможность совместного производства вооружения.
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с австралийской делегацией во главе с министром иностранных дел Пенни Вонг. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Стороны обсудили актуальную ситуацию на фронте и обозначили ключевые направления сотрудничества на следующий год, среди которых поставки вооружения, техники и развитие оборонной индустрии.
Особое внимание уделено перспективам совместного производства, в частности созданию дальнобойных дронов-ракет. Австралия, которая активно поддерживает Украину в борьбе против вражеской агрессии, рассматривает возможность привлечения своих компаний к финансированию таких проектов.
Углубление сотрудничества между Украиной и Австралией является важным шагом для укрепления глобальной безопасности и противодействия вызовам, которые создает привлечение к войне других государств, в частности КНДР. Общая цель стран - победа Украины и сохранение международного порядка.
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