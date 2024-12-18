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Шмыгаль: Австралия - крупнейший донор военной помощи Украине вне НАТО

Шмыгаль: Австралия - крупнейший донор военной помощи Украине вне НАТО

Киев  •  УНН

 • 5465 просмотра

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Австралия предоставила Украине военную помощь на 880 млн долларов и стала крупнейшим донором вне НАТО. Страна также выделила средства для кредитной линии ЕБРР и Фонда энергетической поддержки Украины.

В Киеве состоялась встреча с Министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг в результате которой обсудили актуальные обороне проблемы для Украины.

Об этом сообщил приьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Австралия - крупнейший донор военной помощи Украине за пределами НАТО. Общий объем оказанной помощи составляет более 1 млрд долларов США, из которых 880 млн долларов - военная поддержка. Обсудили актуальные оборонные потребности

- сообщает премьер-министр.

 Также, он отметил, что перечисление от Австралии 50 млн евро  Европейскому банку реконструкции и развития откроет для Украины кредитную линию на сумму 250 млн евро.

Также, призвал австралийский бизнес участвовать в восстановлении. Премьер-министр добавил, что Вонг объявила о взносе Австралии в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 млн долларов США.

Подчеркнул важность усиления санкций против России и поблагодарил австралийское правительство за присоединение к инициативе по противодействию «теневому флоту» рф

- отметил Денис Шмыгаль.

Напомним 

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подтвердила передачу 120 бронемашин Bushmaster Украине. Австралия также предоставила 49 танков Abrams и военную помощь на 250 млн долларов.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика