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В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Киев  •  УНН

 • 4924 просмотра

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В оккупированном Крыму усиливается сопротивление из-за действий Украины по освобождению полуострова. Украина рассматривает политико-дипломатический путь деоккупации из-за нехватки военных возможностей.

Из-за  полномасштабного вторжения рф  сопротивление в оккупированном Крыму увеличивается, поскольку чем больше действий предпринимает Украина для освобождения полуострова, тем больше растет это  сопротивление.

Об этом сообщила журналисту УНН и.о. Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Ольга Куришко.

В связи с полномасштабным вторжением количество сопротивления увеличивается, поскольку чем больше действий предпринимает Украина для освобождения Крыма, тем больше растет сопротивление в самом Крыму. Это означает, что нас слышат, видят и ждут возвращения Украины на территорию освобожденного Крыма

- сказала Куришко.

Она отметила, что с другой стороны, вопрос пути освобождения Крыма на самом деле закреплен уже предварительно в Стратегии деоккупации и реинтеграции.

Речь идет о политико-дипломатическом пути. В какой-то момент, когда у нас была возможность, мы говорили о возможном военном освобождении, сейчас ситуация меняется и возможностей не так много. Поэтому в принципе модальности могут быть разные, мы не отрицаем ни один, ни другой путь, просто все зависит от возможностей, которые у нас будут как у государства

- заявила Куришко.

Кроме того, она прокомментировала русификации детей в оккупированном Крыму.

Они (россияне - ред.) из оккупированного Крыма делают центр притяжения и они об этом публично заявляют. То есть они пытаются организовывать мероприятия общероссийского значения на территории временно оккупированного Крыма и наоборот притягивать детей с территории РФ и новооккупированных территорий на территорию Крымского полуострова. Тем самым создавая иллюзию, картинку о том, что это некий регион притяжения молодежи

- сказала Куришко.

Куришко отметила, что оккупанты хотят еще больше заземлиться, еще больше пустить корни и полностью русифицировать Крым. 

Партизаны обнаружили стратегическую базу радиолокации рф возле Евпатории14 дек. 2024, 06:27 • 20959 просмотров

Дополнение

20 ноября 2024 года сообщалось, что Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает ни одну оккупированную территорию российской, в том числе те, которые были захвачены с 2014 года, и не готова уступать Крым в мирном соглашении. Он подчеркнул, что Крым может быть возвращен дипломатическим путем, без значительных человеческих потерь.

2 декабря в интервью Kyodo News Зеленский заявлял, что украинской армии не хватает сил для возвращения всех оккупированных территорий, в том числе Крыма, поэтому нужны дипломатические решения, которые возможны только при условии достаточной силы для сдерживания новой агрессии.

Кроме того, Зеленский отмечал, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на ту часть территории, которую контролирует Киев с будущим расширением.

Добавим

Летом этого года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у Украины есть план по возвращению временно оккупированного Крыма. По его словам, Киев сделает все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в августе этого года высказывал мнение, что отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, из-за двух ключевых точек входа: Крымский мост и Перекопский перешеек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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