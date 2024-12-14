Партизаны обнаружили стратегическую базу радиолокации рф возле Евпатории

Вражеская разведка фиксирует базу радиолокационных систем под Евпаторией. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В поселке Уютное зафиксирована база радиолокационных систем, обеспечивающих мониторинг воздушного пространства над Черным морем.

На территории базы размещены радиолокационные системы 5Н84А и "Оборона-14". Их задача - выявлять воздушные цели, передавать данные на командные пункты и координировать действия оккупантов. Объект является критически важным для обеспечения контроля над воздушным пространством и проведения операций захватчиками.

Движение "АТЕШ" регулярно проводит разведку этой территории. Собранные данные передаются украинским Силам обороны для планирования операций. Эффективное уничтожение этой базы может существенно ослабить способность оккупантов координировать свои действия на полуострове.

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