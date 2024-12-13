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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

Киев  •  УНН

 • 3663 просмотра

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Оккупанты задержали двух работников Крымской железной дороги в Симферополе, обвинив их в сотрудничестве с ВСУ. Задержанных избили и удерживают в СИЗО, однако такие дела обычно закрываются из-за нехватки доказательств.

В Симферополе российские оккупанты задержали двух работников Крымской железной дороги, которых обвинили в сотрудничестве с украинскими Силами обороны. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

По информации, во время задержания мужчин жестоко избили, а сейчас удерживают в следственном изоляторе №2. 

Репрессии осуществляются под руководством представителей фсб. Задержанных обвиняют в передаче информации украинским военным, однако подобные случаи, как правило, завершаются освобождением задержанных из-за отсутствия доказательств. 

Такие задержания приобретают системный характер, особенно в конце года, когда силовики отчитываются перед руководством. Демонстративные аресты призваны создать видимость "борьбы со шпионажем" и оправдать репрессивные действия оккупационной администрации. 

Захватчики перебрасывают военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область - "АТЭШ"12 дек. 2024, 05:11 • 21454 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
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