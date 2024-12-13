В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"
Киев • УНН
Оккупанты задержали двух работников Крымской железной дороги в Симферополе, обвинив их в сотрудничестве с ВСУ. Задержанных избили и удерживают в СИЗО, однако такие дела обычно закрываются из-за нехватки доказательств.
В Симферополе российские оккупанты задержали двух работников Крымской железной дороги, которых обвинили в сотрудничестве с украинскими Силами обороны. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
По информации, во время задержания мужчин жестоко избили, а сейчас удерживают в следственном изоляторе №2.
Репрессии осуществляются под руководством представителей фсб. Задержанных обвиняют в передаче информации украинским военным, однако подобные случаи, как правило, завершаются освобождением задержанных из-за отсутствия доказательств.
Такие задержания приобретают системный характер, особенно в конце года, когда силовики отчитываются перед руководством. Демонстративные аресты призваны создать видимость "борьбы со шпионажем" и оправдать репрессивные действия оккупационной администрации.
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