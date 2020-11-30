Запад должен больше уделять внимания Черноморскому региону — американский генерал
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Страны Запада должны больше уделять внимания ситуации в Черноморском регионе, как в сфере инвестиций, так и в сфере безопасности. Об этом в эфире ТК “Дом” заявил американский генерал, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает УНН.
“Все больше официальных лиц и лидеров говорят о важности конкуренции в Черноморском регионе в дипломатии, информационной политике и экономике, а также в военной сфере. Я считаю, что и НАТО, и ЕС признают значение этого региона”, — сказал он.
По его словам, Кремль “делает то, что делает”, потому что не платит за последствия военной агрессии как в случаях с Украиной, Грузией и за оккупацию Приднестровья.
“Говоря о конкуренции, я имею ввиду то, что Запад должен не только усилить свою военную позицию и активность [в Черноморском регионе], чтобы продемонстрировать нашу заботу о регионе, но также для поощрений частных инвестиций, чтобы туда инвестировали компании из Германии, Нидерландов, Франции и Великобритании, а также США”, — считает Ходжес.
Генерал убежден, что при получении инвестиций правительства начинают уделять гораздо больше внимания ситуации с безопасностью.
Как сообщал УНН, в НАТО увидели усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. На заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире.