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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 38295 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 58673 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 71579 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 111662 просмотра

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Запад должен больше уделять внимания Черноморскому региону — американский генерал

Запад должен больше уделять внимания Черноморскому региону — американский генерал

Киев  •  УНН

 • 18538 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Страны Запада должны больше уделять внимания ситуации в Черноморском регионе, как в сфере инвестиций, так и в сфере безопасности. Об этом в эфире ТК “Дом” заявил американский генерал, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает УНН.

“Все больше официальных лиц и лидеров говорят о важности конкуренции в Черноморском регионе в дипломатии, информационной политике и экономике, а также в военной сфере. Я считаю, что и НАТО, и ЕС признают значение этого региона”, — сказал он.

По его словам, Кремль “делает то, что делает”, потому что не платит за последствия военной агрессии как в случаях с Украиной, Грузией и за оккупацию Приднестровья.

“Говоря о конкуренции, я имею ввиду то, что Запад должен не только усилить свою военную позицию и активность [в Черноморском регионе], чтобы продемонстрировать нашу заботу о регионе, но также для поощрений частных инвестиций, чтобы туда инвестировали компании из Германии, Нидерландов, Франции и Великобритании, а также США”, — считает Ходжес.

Генерал убежден, что при получении инвестиций правительства начинают уделять гораздо больше внимания ситуации с безопасностью.

Как сообщал УНН, в НАТО увидели усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. На заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире.

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