В ответ Сенату: в МИД Франции заявили, что не признают Нагорный-Карабах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Такое заявление МИД Франции, распространенном в четверг на брифинге, прозвучало после того, как накануне Сенат французской республики принял резолюцию о признании Карабаха, информирует УНН.
“25 ноября Сенат принял резолюцию, призывающую к признанию французскими властями самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу, — отмечается в коммюнике. — Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику”.
“Наша обязанность как сопредседателей Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и результат этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке”, — подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве. “Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта”, — добавили в МИД.
Франция, как подчеркнули в министерстве, “по-прежнему полна решимости в этих рамках добиться долгосрочного урегулирования конфликта с учетом соблюдения требований безопасности и достоинства народов региона”. “Она продолжит делать все для стабилизации ситуации на Южном Кавказе”, — заверили в МИД. “Париж сохранит свою приверженность в рамках сопредседательства в Минской группе, чтобы продвигаться по всем параметрам, которые еще предстоит согласовать после соглашения о прекращении огня, достигнутом 9 ноября, в частности речь идет о вопросах об иностранных наемников и защите историко-культурного наследия региона”, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. Резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательным для выполнения правительством.
МИД Азербайджана расценил принятие этой резолюции как провокацию и подчеркнул, что она не имеет юридической силы. В четверг вечером посол Франции в Баку Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции по Карабаху.
Милли меджлис (парламент) Азербайджана, в свою очередь, предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы этой организации.