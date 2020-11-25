Сенат Франції проголосував за визнання Нагірного Карабаху

Так, 305 сенаторів підтримали документ щодо визнання регіону, коли проти виступив лише один законодавець. Резолюцію, яка має рекомендаційний характер, підтримали всі фракції, за винятком представників ультраправої партії “Національне об’єднання”.

Документ пропонує уряду “визнати Нагірно-Карабаську Республіку і перетворити це визнання на інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру”.

Сенат Франції також у своєму документі засудив “військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців і вимагає негайного виведення азербайджанських збройних сил і їхніх прихильників із територій, захоплених в результаті військових операцій, проведених в Нагірно-Карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року”.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною територією Азербайджану, яку населяють переважно вірмени. До початку бойових дій населення цієї території становило близько 150 тисяч людей.

Баку фактично втратив контроль над регіоном, який називався Нагірно-Карабаською автономною областю, наприкінці 80-х років минулого століття. У 1992–1994 році етнічні вірменські сили, які підтримував Єреван, встановили контроль не лише над власне Нагірним Карабахом, а й над сімома районами Азербайджану, де до початку бойових дій жили переважно азербайджанці. Місцеве населення було вимушене залишити території, які вірмени проголосили “буферною зоною”, покликаною гарантувати безпеку Нагірного Карабаху.

За результатами війни 2020 року, яка тривала шість тижнів, Азербайджан звільнив значну частину своєї території. Домовленості, досягнути Азербайджаном і Вірменією за посередництва Росії 9 листопада, передбачають, що Баку повністю відновлює контроль над районами, які ніколи не належали до Нагірного Карабаху.

Також угода передбачає закріплення фактичної лінії фронту на момент досягнення домовленостей. Це означає, що під контроль Азербайджану повертається місто Шуша та прилеглі території власне Нагірного Карабаху.