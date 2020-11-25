Сенат Франції проголосував за визнання Нагірного Карабаху

ukru
Ексклюзив
08:45 • 7870 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 29163 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 87597 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 103865 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 112111 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 117149 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104807 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112702 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91532 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102388 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1 м/с
81 %
757 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 28235 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 67882 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 96536 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 102565 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 64989 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 87607 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 105843 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 328898 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 261852 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 355207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 90988 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116738 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116786 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113354 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126712 перегляди
Актуальне
Сенат Франції проголосував за визнання Нагірного Карабаху

Сенат Франції проголосував за визнання Нагірного Карабаху

Київ • УНН

 • 12838 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Верхня палата парламенту Франції проголосувала 25 листопада за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху, повідомляє УНН із посиланням "Радіо Свобода" та RFI.

Так, 305 сенаторів підтримали документ щодо визнання регіону, коли проти виступив лише один законодавець. Резолюцію, яка має рекомендаційний характер, підтримали всі фракції, за винятком представників ультраправої партії “Національне об’єднання”.

Документ пропонує уряду “визнати Нагірно-Карабаську Республіку і перетворити це визнання на інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру”.

Сенат Франції також у своєму документі засудив “військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців і вимагає негайного виведення азербайджанських збройних сил і їхніх прихильників із територій, захоплених в результаті військових операцій, проведених в Нагірно-Карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року”.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною територією Азербайджану, яку населяють переважно вірмени. До початку бойових дій населення цієї території становило близько 150 тисяч людей.

Баку фактично втратив контроль над регіоном, який називався Нагірно-Карабаською автономною областю, наприкінці 80-х років минулого століття. У 1992–1994 році етнічні вірменські сили, які підтримував Єреван, встановили контроль не лише над власне Нагірним Карабахом, а й над сімома районами Азербайджану, де до початку бойових дій жили переважно азербайджанці. Місцеве населення було вимушене залишити території, які вірмени проголосили “буферною зоною”, покликаною гарантувати безпеку Нагірного Карабаху.

За результатами війни 2020 року, яка тривала шість тижнів, Азербайджан звільнив значну частину своєї території. Домовленості, досягнути Азербайджаном і Вірменією за посередництва Росії 9 листопада, передбачають, що Баку повністю відновлює контроль над районами, які ніколи не належали до Нагірного Карабаху.

Також угода передбачає закріплення фактичної лінії фронту на момент досягнення домовленостей. Це означає, що під контроль Азербайджану повертається місто Шуша та прилеглі території власне Нагірного Карабаху.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$69.94
Bitcoin
$83,422.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.11
Золото
$3,033.40
Ethereum
$1,940.42