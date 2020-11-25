Сенат Франции проголосовал за признание Нагорного Карабаха
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Верхняя палата парламента Франции проголосовала 25 ноября по резолюции о признании Нагорного Карабаха, сообщает УНН со ссылкой "Радио Свобода" и RFI.
Так, 305 сенаторов поддержали документ о признании региона, когда против выступил только один законодатель. Резолюцию, которая носит рекомендательный характер, поддержали все фракции, за исключением представителей ультраправой партии “Национальное объединение”.
Документ предлагает правительству “признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира”.
Сенат Франции также в своем документе осудил “военную агрессию Азербайджана, проведенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников и требует немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахской регионе с 27 сентября 2020”.
Нагорный Карабах является международно признанной территории Азербайджана, которую населяют преимущественно армяне. До начала боевых действий населения этой территории составляло около 150 тысяч человек.
Баку фактически потерял контроль над регионом, который назывался Нагорно-Карабахской автономной областью, в конце 80-х годов прошлого века. В 1992-1994 году этнические армянские силы, которые поддерживал Ереван, установили контроль не только над собственно Нагорным Карабахом, но и над семью районами Азербайджана, где до начала боевых действий жили преимущественно азербайджанцы. Местное население было вынуждено покинуть территории, которые армяне провозгласили “буферной зоной”, призванной обеспечить безопасность Нагорного Карабаха.
По результатам войны 2020 года, которая длилась шесть недель, Азербайджан освободил значительную часть своей территории. Договоренности, достигнутые Азербайджаном и Арменией при посредничестве России 9 ноября, предполагают, что Баку полностью восстанавливает контроль над районами, которые никогда не принадлежали к Нагорному Карабаху.
Также соглашение предусматривает закрепление фактической линии фронта на момент достижения договоренностей. Это означает, что под контроль Азербайджана возвращается город Шуша и прилегающие территории собственно Нагорного Карабаха.