Сенат Франції проголосував за визнання Карабаху: парламент Азербайджану відреагував
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міллі меджліс (парламент) Азербайджану запропонував уряду країни звернутися до керівництва ОБСЄ для відкликання Франції з числа співголів Мінської групи цієї організації. Про це йдеться в ухваленій у четвер заяві законодавчого органу у відповідь на резолюцію французького Сенату, яка закликає уряд визнати незалежність Нагірного Карабаху, пише УНН.
“Міллі меджліс закликає уряд Азербайджану звернутися до керівництва ОБСЄ для відкликання Франції, яка своєю позицією і заявами в останні дні поставила під сумнів власну нейтральність, із співголів Мінської групи”, — йдеться в документі, за який проголосувало більшість членів парламенту.
У заяві також містяться пропозиції “переглянути існуючі політичні відносини між Азербайджаном і Францією”, а також “глибоко проаналізувати економічні зв’язки між двома країнами і вжити відповідних заходів”.
В ході обговорень на засіданні Міллі меджлісу в четвер прийнятої Сенатом Франції резолюції ряд депутатів також виступив з пропозиціями відкликати посла Азербайджану в Парижі для консультацій, перервати всі стосунки з верхньою палатою французького парламенту.
Нагадаємо, вчора Сенат — верхня палата парламенту Франції — схвалив резолюцію, яка закликає уряд країни визнати невизнану Нагірно-Карабахську Республіку. Резолюцію підтримали 305 з 306 членів Сенату, які були присутні під час голосування. Вона носить рекомендаційний характер.
Très fier du vote du Sénat qui demande au gouvernement par 305 voix sur 306 de reconnaître la République du Haut-Karabagh. #RecognizeArtsakh— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 25, 2020
“(Сенат) закликає уряд Франції визнати Нагірно-Карабахську Республіку і використовувати це визнання як інструмент переговорів з метою встановлення тривалого миру”, — йдеться в документі.
У резолюції також сказано, що Сенат засуджує “військову агресію” Азербайджану, проведену за підтримки Туреччини; закликає уряд Франції надати гуманітарну допомогу мирним жителям Нагірного Карабаху і вимагати розслідування військових злочинів, скоєних в регіоні.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав прийняття резолюції “історичним рішенням”. Азербайджан заявив, що цей документ “ніщо інше як звичайний листок паперу”.
У свою чергу МЗС Азербайджану розцінило прийняття цієї резолюції як провокацію і підкреслив, що вона не має юридичної сили.