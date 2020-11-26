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Сенат Франции проголосовал за признание Карабаха: парламент Азербайджана отреагировал

Сенат Франции проголосовал за признание Карабаха: парламент Азербайджана отреагировал

Киев  •  УНН

 • 15502 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Милли меджлис (парламент) Азербайджана предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы этой организации. Об этом говорится в принятом в четверг заявлении законодательного органа в ответ на резолюцию французского Сената, призывающую правительство признать независимость Нагорного Карабаха, пишет УНН.

“Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы”, — говорится в документе, за который проголосовало большинство членов парламента.

В заявлении также содержатся предложения “пересмотреть существующие политические отношения между Азербайджаном и Францией”, а также “глубоко проанализировать экономические связи между двумя странами и принять соответствующие меры”.

В ходе обсуждений на заседании Милли меджлиса в четверг принятой Сенатом Франции резолюции ряд депутатов также выступил с предложениями отозвать посла Азербайджана в Париже для консультаций, прервать все отношения с верхней палатой французского парламента.

Напомним, вчера Сенат — верхняя палата парламента Франции — одобрил резолюцию, которая призывает правительство страны признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Резолюцию поддержали 305 из 306 членов Сената, которые присутствовали при голосовании. Она носит рекомендательный характер.

Très fier du vote du Sénat qui demande au gouvernement par 305 voix sur 306 de reconnaître la République du Haut-Karabagh. #RecognizeArtsakh

— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 25, 2020

“(Сенат) призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира”, — говорится в документе.

В резолюции также сказано, что Сенат осуждает “военную агрессию” Азербайджана, проведенную при поддержке Турции; призывает правительство Франции оказать гуманитарную помощь мирным жителям Нагорного Карабаха и потребовать расследования военных преступлений, совершенных в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятие резолюции “историческим решением”. Азербайджан заявил, что этот документ “ничто иное как обычный листок бумаги”.

В свою очередь МИД Азербайджана расценил принятие этой резолюции как провокацию и подчеркнул, что она не имеет юридической силы.

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