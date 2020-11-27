У відповідь Сенату: у МЗС Франції заявили, що не визнають Нагірний-Карабах

“25 листопада Сенат прийняв резолюцію, що закликає до визнання французькою владою самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки. Під час дебатів, що передували голосуванню, державний секретар при МЗС Жан-Батіст Лемуан нагадав позицію французького уряду з цього питання, — наголошується в комюніке. — Франція не визнає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку”.

“Наш обов’язок як співголов Мінської групи ОБСЄ полягає в тому, щоб працювати над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів, зокрема з питання про майбутній статус Нагірного Карабаху, і результат цих переговорів не може бути визначений заздалегідь і в односторонньому порядку”, — підкреслили у французькому зовнішньополітичному відомстві. “Нашим пріоритетом сьогодні має бути забезпечення безпечного повернення осіб, переміщених в результаті конфлікту”, — додали в МЗС.

Франція, як підкреслили в міністерстві, “як і раніше сповнена рішучості в цих рамках домогтися довгострокового врегулювання конфлікту з урахуванням дотримання вимог безпеки та гідності народів регіону”. “Вона продовжить робити все для стабілізації ситуації на Південному Кавказі”, — запевнили в МЗС. “Париж збереже свою прихильність в рамках співголовування в Мінській групі, щоб просуватися по всіх параметрах, які ще належить узгодити після угоди про припинення вогню, досягнутому 9 листопада, зокрема мова йде про питання про іноземні найманців і захист історико-культурної спадщини регіону”, — зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У середу Сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій міститься заклик до уряду країни про визнання Нагірного Карабаху. Резолюція носить рекомендаційний характер і не є обов’язковою для виконання урядом.

МЗС Азербайджану розцінив прийняття цієї резолюції як провокацію і підкреслив, що вона не має юридичної сили. У четвер увечері посол Франції в Баку Закарі Гросс був викликаний в МЗС Азербайджану через резолюцію щодо Карабаху.

Міллі меджліс (парламент) Азербайджану, в свою чергу, запропонував уряду країни звернутися до керівництва ОБСЄ для відкликання Франції з числа співголів Мінської групи цієї організації.