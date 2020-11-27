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У відповідь Сенату: у МЗС Франції заявили, що не визнають Нагірний-Карабах

У відповідь Сенату: у МЗС Франції заявили, що не визнають Нагірний-Карабах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Париж не визнає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку. Така заява МЗС Франції, поширенному в четвер на брифінгу, прозвучала після того, як напередодні Сенат французської республіки прийняв резолюцію про визнання Карабаху, інформує УНН.

“25 листопада Сенат прийняв резолюцію, що закликає до визнання французькою владою самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки. Під час дебатів, що передували голосуванню, державний секретар при МЗС Жан-Батіст Лемуан нагадав позицію французького уряду з цього питання, — наголошується в комюніке. — Франція не визнає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку”.

“Наш обов’язок як співголов Мінської групи ОБСЄ полягає в тому, щоб працювати над врегулюванням нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів, зокрема з питання про майбутній статус Нагірного Карабаху, і результат цих переговорів не може бути визначений заздалегідь і в односторонньому порядку”, — підкреслили у французькому зовнішньополітичному відомстві. “Нашим пріоритетом сьогодні має бути забезпечення безпечного повернення осіб, переміщених в результаті конфлікту”, — додали в МЗС.

Франція, як підкреслили в міністерстві, “як і раніше сповнена рішучості в цих рамках домогтися довгострокового врегулювання конфлікту з урахуванням дотримання вимог безпеки та гідності народів регіону”. “Вона продовжить робити все для стабілізації ситуації на Південному Кавказі”, — запевнили в МЗС. “Париж збереже свою прихильність в рамках співголовування в Мінській групі, щоб просуватися по всіх параметрах, які ще належить узгодити після угоди про припинення вогню, досягнутому 9 листопада, зокрема мова йде про питання про іноземні найманців і захист історико-культурної спадщини регіону”, — зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У середу Сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій міститься заклик до уряду країни про визнання Нагірного Карабаху. Резолюція носить рекомендаційний характер і не є обов’язковою для виконання урядом.

МЗС Азербайджану розцінив прийняття цієї резолюції як провокацію і підкреслив, що вона не має юридичної сили. У четвер увечері посол Франції в Баку Закарі Гросс був викликаний в МЗС Азербайджану через резолюцію щодо Карабаху.

Міллі меджліс (парламент) Азербайджану, в свою чергу, запропонував уряду країни звернутися до керівництва ОБСЄ для відкликання Франції з числа співголів Мінської групи цієї організації.

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