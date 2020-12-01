Конфлікт в Нагірному Карабаху пов’язаний з Донбасом і Кримом — думка експертів

“Ми переконалися в цінності безпілотних систем як для спостереження, так і для ураження цілей [в ході конфлікту в Нагірному Карабасі]. На війні завжди важливий такий момент — яка сторона здатна адаптуватися швидше, краще навчена і дисциплінована. Це і людський фактор, який теж надзвичайно важливий”, — сказав Ходжес.

За його словами, як в ситуації на Кавказі, так і по відношенню до України країни НАТО і Європи приділяють недостатньо уваги в сфері безпеки. Він також назвав речі, які, на його думку, знадобляться Україні для успішного ведення бойових дій або відбиття військової агресії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна в Карабаху: Кулеба розповів про ставлення України до конфлікту

“Повинен бути захист від дронів — протиповітряна оборона. Флоту потрібні безпілотні системи — вони дуже ефективні проти підводних човнів, проти мін, що знаходяться у воді, і для збору розвідданих. До того ж вони набагато дешевше кораблів. Це ті речі, які дійсно допоможуть проявити ініціативу”, — вважає генерал.

Він переконаний, що і Європа, і США повинні більше приділяти уваги ситуації в Чорноморському регіоні, як в сфері інвестицій, так і в сфері безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данилов розповів про уроки конфлікту Вірменія-Азербайджан для України

Коментуючи думку Ходжеса, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив: “Він говорить про те, що конфлікт на сході України і в Криму точно пов’язаний з конфліктом в Карабасі, з діями Туреччини, а це захоплює і Лівію, і Сирію, тому що Туреччина проектує силу на все східне Середземномор’я. Це робить і Росія. Фактично вони там змагаються за візантійську спадщину — вже на трьох фронтах”.

Арестович назвав три ключові речі, про які говорив американський генерал Бен Ходжес щодо України з точки зору ЄС і НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арестович пояснив, чому Україна скликає позачергове засідання ТКГ

“Це поєднання фактора технологічного розвитку і людського фактора. Потрібно зробити систему кадрового відбору в секторі національної безпеки і оборони — ростити інші кадри, які як Азербайджан зможуть вирішити завдання на полі бою, або створити загрозу Росії таку, щоб вона відмовилася від загрози ескалації. Технічна оснащеність: ініціатива — це найважливіший елемент в системі поглядів НАТО, щоб ми могли не оборонятися, а шахувати противника, потенційно загрожувати йому в вигляді військових навчань, у вигляді нарощування потенціалу... І третє — це інвестиції, тому що брак уваги до наших конфліктів, вважає Ходжес, буде змінений на достаток або надлишок уваги, як тільки мова піде про економіку”, — прокоментував спікер української делегації в ТКГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У відповідь Сенату: в МЗС Франції заявили, що не визнають Нагорний-Карабах

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Відповідно до угоди, армії Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько 2-х тис. російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.