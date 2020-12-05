Франция потеряла доверие в качестве посредника по Карабаху — Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал скандальную резолюцию парламента Франции о признании Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.
“Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выступил с рекомендацией в адрес французов. Если вы так любите армян, то передайте им Марсель. Я поддерживаю это предложение. Карабах — это неотъемлемая часть Азербайджана. Факт оккупации был признан и США, и Россией. Оккупацию признавала и Франция, а теперь они следуют другим путем”, — заявил Эрдоган.
Отмечается, что президент Турции назвал президента Франции Эммануэля Макрона “головной болью” для европейской страны.
“Франция переживает опасный период своего развития. Им нужно как можно быстрее избавиться от проблемы под названием „Макрон“”, — сказал лидер Турции.
Эрдоган также сообщил, что вместе с женой примет участие в параде в Баку по случаю победы в войне за освобождение исторических земель Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Напомним, 3 декабря Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало принятую ранее Сенатом (верхней палатой парламента) резолюцию с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. В этот же день сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США, Франции и России приняли очередное заявление по Карабаху с призывом к Армении и Азербайджану соблюдать свои обязательства по прекращению огня и начать переговоры об устойчивом мире.