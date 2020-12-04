У Франції знову прийняли резолюцію про визнання Нагірного Карабаху

Зазначається, що у документі, який не є обов’язковим до виконання, міститься заклик до уряду Франції “запустити процес мирного врегулювання і визнання Нагірного Карабаху”. На підтримку цієї резолюції проголосували 188 депутатів Національних зборів, троє були проти і ще 16 утрималися.

Проте очільник МЗС Фрації Жан-Ів Ле Дріан, який був присутній на засіданні парламенту, заявив, що він не підтримує вимоги про визнання Нагірного Карабаху. Він підкреслив, що “цього не вимагають навіть вірменські друзі” Франції. Міністр також наголосив, що таке рішення було б “рівносильне нашому самовиключенню з співголовування Мінської групи”, в рамках якої Париж, Москва і Вашингтон беруть участь в пошуках вирішення карабахської проблеми.

“Це означало б відмовитися від нашої ролі посередника”, — сказав Ле Дріан.

Нагадаємо, 25 листопада аналогічну резолюцію з вимогою про визнання Нагірного Карабаху прийняв Сенат Франції. Це викликало обурення з боку Азербайджану і союзної йому Туреччини.