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Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану порадив Франції "віддати свої землі вірменам"

Київ • УНН

 • 13772 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував резолюцію Сенату Франції, яка містить заклик до уряду визнати незалежність Нагірного Карабаху. Глава республіки порадив тим, хто хоче посприяти створенню “другої вірменської держави”, виділити для цього частину своєї території і не розпоряджатися “законними азербайджанськими землями”, пише УНН з посиланням на агентство AzerTAG.

“Якщо хтось хоче надати Вірменії територію для створення другої держави, то нехай дасть, нехай створять там другу вірменську державу, віддадуть їм частину своєї території. Але вимагати від нас, щоб на історичних, законних азербайджанських землях була створена вірменська держава — в яку логіку це вкладається? Це не вкладається ні в яку логіку, ні в справедливість. Що ви забули на наших землях? Розташовані в тисячах кілометрів звідси країни сьогодні приймають закони, парламенти обговорюють це питання. Яке відношення має парламент Франції до нашого питання?”, — заявив Алієв у вівторок в зверненні до нації.

Він також звинуватив Францію в тому, що як співголова Мінської групи вона не сприяла вирішенню питання.

“Скільки років Франція є співголовою Мінської групи? Вона хоч щось зробила? Зробила практичний крок для вирішення цього питання? А тепер, після того як питання вирішилося, подивіться, що відбувається? Сенат Франції приймає резолюцію про те, щоб Нагірний Карабах був визнаний. Якщо вони вам подобаються, то, я говорив в період війни, віддайте місто Марсель, змініть його назву, створіть їм там другу державу. Але ніхто не може втручатися в наші справи”, — заявив азербайджанський лідер.

25 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій міститься заклик до уряду країни про визнання незалежності невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Пізніше МЗС Франції заявило, що Париж не визнає НКР. У відомстві підкреслили, що Париж і раніше, сповнений рішучості домогтися довгострокового врегулювання конфлікту з урахуванням дотримання вимог безпеки та гідності народів регіону і продовжить робити все для стабілізації ситуації на Південному Кавказі. МЗС Азербайджану розцінило прийняття резолюції як провокацію і підкреслило, що вона не має юридичної сили.

Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР, а в 1991-му проголосив незалежність. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами. Мінська група ОБСЄ була створена як формат для пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Її співголовами є Росія, Франція і США, а до складу входять Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, а також Вірменія та Азербайджан.

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