Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана посоветовал Франции "отдать свои земли армянам"

“Если кто-то хочет предоставить Армении территорию для создания второго государства, то пусть даст, пусть создадут там второе армянское государство, отдадут им часть своей территории. Но требовать от нас, чтобы на исторических, законных азербайджанских землях было создано армянское государство — в какую логику это укладывается? Это не укладывается ни в какую логику, ни в справедливость. Что вы забыли на наших землях? Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу?”, — заявил Алиев во вторник в обращении к нации.

Он также обвинил Францию в том, что как сопредседатель Минской группы она не способствовала решению вопроса.

“Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела”, — заявил азербайджанский лидер.

25 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Позже МИД Франции заявил, что Париж не признает НКР. В ведомстве подчеркнули, что Париж по-прежнему полон решимости добиться долгосрочного урегулирования конфликта с учетом соблюдения требований безопасности и достоинства народов региона и продолжит делать все для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. МИД Азербайджана расценил принятие резолюции как провокацию и подчеркнул, что она не имеет юридической силы.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР, а в 1991-м провозгласил независимость. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Минская группа ОБСЕ была создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США, а в состав входят Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.