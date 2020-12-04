Во Франции снова приняли резолюцию о признании Нагорного Карабаха
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отверг призыв признать независимость Нагорного Карабаха, о чем депутаты нижней палаты французского парламента в четверг одобрили проект соответствующей резолюции. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Отмечается, что в документе, который не является обязательным к исполнению, содержится призыв к правительству Франции “запустить процесс мирного урегулирования и признания Нагорного Карабаха”. В поддержку этой резолюции проголосовали 188 депутатов Национального собрания, трое были против и еще 16 воздержались.
Однако глава МИД Фрации Ле Дриан, который присутствовал на заседании парламента, заявил, что он не поддерживает требования о признании Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что “этого не требуют даже армянские друзья” Франции. Министр также отметил, что такое решение было бы “равносильно нашему самоисключению из сопредседательства Минской группы”, в рамках которой Париж, Москва и Вашингтон участвуют в поисках решения карабахской проблемы.
“Это означало бы отказаться от нашей роли посредника”, — сказал Ле Дриан.
Напомним, 25 ноября аналогичную резолюцию с требованием о признании Нагорного Карабаха принял Сенат Франции. Это вызвало возмущение со стороны Азербайджана и союзной ему Турции.