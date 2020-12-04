"Локдаун" не поширюватиметься на роботу державних органів - Разумков

“Локдаун, навіть якщо він буде, на роботу державних органів він 100% розповсюджуватись не буде. Якщо буде необхідність, Верховна Рада готова, і про це говорили всі представники депутатських фракцій та груп, ми не будемо просто так наражати людей задля того, щоб це зробити, але у випадку необхідності, навіть локдауну, Верховна Рада буде готова приймати відповідні рішення”, — сказав голова ВР.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.