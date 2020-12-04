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"Локдаун" не будет распространяться на работу государственных органов - Разумков

"Локдаун" не будет распространяться на работу государственных органов - Разумков

Киев  •  УНН

 • 14476 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В случае, если жесткие ограничения в Украине все же будет введен, это не повлияет на работу государственных органов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала “НАШ”, передает УНН.

“Локдаун, даже если он будет, на работу государственных органов он 100% распространяться не будет. Если будет необходимость, Верховная Рада готова, и об этом говорили все представители депутатских фракций и групп, мы не будем просто так подвергать людей для того, чтобы это сделаь, но в случае необходимости, даже локдауна, Верховная Рада будет готова принимать соответствующие решения”, — сказал председатель ВР.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

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