Локдаун: повний перелік узгоджених заходів уряд оприлюднить 9 грудня

Так, за даними пресслужби, Шмигаль зазначив, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

Зокрема, за даними КМУ, очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

"Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня", — зазначив глава Уряду.

У ході наради Прем’єр-міністр нагадав, що на період дії карантину в Україні продовжує діяти мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами.

"Важливо, що всі перевірки бізнесу на цей час, зокрема Державною податковою службою та іншими контролюючими органами, заборонені. Можуть здійснювати лише перевірки на дотримання протиепідемічних заходів", — підкреслив очільник Уряду.

Нагадаємо, раніше сьогодні Шмигаль заявив, що у грудні в Україні не планують вводити жорсткий карантин.