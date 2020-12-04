Закон про “особливий статус Донбасу”, скоріш за все, продовжать - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, скоріш за все, буде пролонгований до 2021 року. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу “НАШ”, передає УНН.
“Я думаю, пролонгація можлива. Станом на сьогодні таких ініціатив поки що нема, але теоритично, вони можуть з’явитись найближчим часом. Таку процедуру ми робили і минулого року, коли голосували зміни до цього закону. Вони були лише в тому, що змінювався рік. Скоріш за все, буде зміна на 2021. Інші зміни, я думаю, малореалістичні. Пройти це питання треба буде швидко, і це можливо буде зробити на наступному пленарному тижні, коли з'явиться така ініціатива”, - сказав Разумков.
Будь-які інші законодавчі ініціативи, в тому числі повязані з “формулою Штайнмайєра”, також не фіксувались апаратом ВР, сказав він.
Нагадаємо, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Український парламент не буде закріплювати особливий статус Донбасу у Конституції України.