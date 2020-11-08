Кравчук: Україна не розглядає закріплення у конституції особливого статусу Донбасу

"Ми говоримо про особливі умови місцевого самоврядування на цих територіях, які повинні бути закріплені законом. Рада такий закон має прийняти і прийме. У ньому будуть враховані особливості виконавчої влади, представницької, питання, пов'язані з правовими аспектами і багатьма іншими складовими громадського життя", - сказав він.

Україна, за словами Кравчука, "готова передбачити і інші гуманітарні, мовні особливості життя на цих територіях".

При цьому, глава української делегації переконаний, що про закріплення особливого статусу у конституції, як передбачено "мінських угодами", мова не йде.

"Україна - монодержава. У конституції не може бути прописано місцеве самоврядування для певної території з незаконними формуваннями. Тоді це вже федеративна держава з небаченою раніше у світі формою існування", - підкреслив глава української делегації.

Якщо допустити таке закріплення особливого статусу Донбасу, вважає Кравчук, то тоді і інші регіони України можуть виявити таке бажання.

"А закріплювати статус Донецької, Луганської областей? Ще кого? Тоді це вже не держава", - зазначив він.

Разом з тим він підкреслив, що Україна розуміє, що Донбас сильно відрізняється від іншої частини країни, у зв'язку з чим парламент і готовий передбачити особливі умови самоврядування. Серед ініціатив Ради, за його словами, також розглядається і створення вільної економічної зони на сході України, параметри якої також ще підлягають обговоренню.

Як повідомляв УНН, після закінчення місцевих виборів в Україні у "Слузі народу" повідомили про перші результати всеукраїнського опитування "5 запитань від Президента" після обробки 74% анкет.

Згідно з результатами, понад 50% голосів "за" отримали всі питання крім одного - "Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі?".