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Кравчук: Україна не розглядає закріплення у конституції особливого статусу Донбасу

Кравчук: Україна не розглядає закріплення у конституції особливого статусу Донбасу

Київ • УНН

 • 11923 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Український парламент не буде закріплювати особливий статус Донбасу у Конституції України. Про це в інтерв'ю російському агентству "ТАСС" заявив глава делегації України у контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук, передає УНН.

"Ми говоримо про особливі умови місцевого самоврядування на цих територіях, які повинні бути закріплені законом. Рада такий закон має прийняти і прийме. У ньому будуть враховані особливості виконавчої влади, представницької, питання, пов'язані з правовими аспектами і багатьма іншими складовими громадського життя", - сказав він.

Україна, за словами Кравчука, "готова передбачити і інші гуманітарні, мовні особливості життя на цих територіях".

При цьому, глава української делегації переконаний, що про закріплення особливого статусу у конституції, як передбачено "мінських угодами", мова не йде.

"Україна - монодержава. У конституції не може бути прописано місцеве самоврядування для певної території з незаконними формуваннями. Тоді це вже федеративна держава з небаченою раніше у світі формою існування", - підкреслив глава української делегації.

Якщо допустити таке закріплення особливого статусу Донбасу, вважає Кравчук, то тоді і інші регіони України можуть виявити таке бажання.

"А закріплювати статус Донецької, Луганської областей? Ще кого? Тоді це вже не держава", - зазначив він.

Разом з тим він підкреслив, що Україна розуміє, що Донбас сильно відрізняється від іншої частини країни, у зв'язку з чим парламент і готовий передбачити особливі умови самоврядування. Серед ініціатив Ради, за його словами, також розглядається і створення вільної економічної зони на сході України, параметри якої також ще підлягають обговоренню.

Як повідомляв УНН, після закінчення місцевих виборів в Україні у "Слузі народу" повідомили про перші результати всеукраїнського опитування "5 запитань від Президента" після обробки 74% анкет.

Згідно з результатами, понад 50% голосів "за" отримали всі питання крім одного - "Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі?".

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