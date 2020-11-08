Кравчук: Украина не рассматривает закрепления в конституции особого статуса Донбасса

"Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни", - сказал он.

Украина, по словам Кравчука, "готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях".

При этом глава украинской делегации убежден, что о закреплении особого статуса в конституции, как предусмотрено минскими соглашениями, речь не идет.

"Украина - моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования", - подчеркнул глава украинской делегации.

Если допустить такое закрепление особого статуса Донбасса, полагает Кравчук, то тогда и другие регионы Украины могут изъявить такое желание.

"А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? Тогда это уже не государство", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина понимает, что Донбасс сильно отличается от другой части страны, в связи с чем парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления. Среди инициатив Рады, по его словам, также рассматривается и создание свободной экономической зоны на востоке Украины, параметры которой также еще подлежат обсуждению.

Как сообщал УНН, после окончания местных выборов в Украине в "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.

Согласно результатам, более 50% голосов "за" получили все вопросы кроме одного - "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?".