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Опрацьовано понад 70% анкет: у "Слузі народу" повідомили перші результати "опитування Зеленського"

Опрацьовано понад 70% анкет: у "Слузі народу" повідомили перші результати "опитування Зеленського"

Київ • УНН

 • 22142 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу політичної партії “Слуги народу”.

Результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.

За інформацією "Слуги народу", “за” проголосували:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? — 82,97%,
Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? — 46,70%,
Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? — 89,60%,
Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у тяжкохворих? — 64,88%,
Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? — 74,21%.

Нагадаємо, керівник авторської групи “95 кварталу” Артем Гагарін заявив, що опитування “5 питань від Президента”, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, пройшло в межах чинного законодавства.

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