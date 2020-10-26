Обработано более 70% анкет: в "Слуге народа" сообщили первые результаты "опроса Зеленского"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуги народа".
Результаты всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.
По информации "Слуги народа", "за" проголосовали:
Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? - 82,97%,
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? - 46,70%,
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? - 89,60%,
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? - 64,88%,
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? - 74,21%.
Напомним, руководитель авторской группы "95 квартала" Артем Гагарин заявил , что опрос "5 вопросов от Президента", инициированный Президентом Владимиром Зеленским, прошел в рамках действующего законодательства.