Обработано более 70% анкет: в "Слуге народа" сообщили первые результаты "опроса Зеленского"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 49997 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 72874 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101407 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119338 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97065 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100686 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103492 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В "Слуге народа" сообщили о первых результатах всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу политической партии "Слуги народа".

Результаты всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента" после обработки 74% анкет.

По информации "Слуги народа", "за" проголосовали:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? - 82,97%,
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? - 46,70%,
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? - 89,60%,
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? - 64,88%,
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? - 74,21%.

Напомним, руководитель авторской группы "95 квартала" Артем Гагарин заявил , что опрос "5 вопросов от Президента", инициированный Президентом Владимиром Зеленским, прошел в рамках действующего законодательства.

Украинские Национальные Новости

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