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Опитування “5 питань від Президента” пройшло в межах законодавства — Гагарін

Опитування “5 питань від Президента” пройшло в межах законодавства — Гагарін

Київ • УНН

 • 13123 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Опитування “5 питань від Президента”, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, пройшло в межах чинного законодавства. Про це на брифінгу заявив керівник авторської групи “95 кварталу” Артем Гагарін, передає кореспондент УНН.

“Всі звинувачення у можливих порушеннях закону виявились безпідставними. Опитування відбулось цілком законно. Опитування „5 питань від Президента“ пройшло в межах чинного законодавства, можемо про це сказати, не зважаючи на чутки, які окремі політики розповсюджували протягом тижня, все відбулось законно”, — сказав Гагарін.

З його слів, інтев’юери перебували поза виборчих дільниць і у них не було ніякої агітації. Вони проводили опитування одразу після того, як люди виходили з виборчої дільниці.

Нагадаємо, за результатами екзит-полу, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, українці найбільше підтримали чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.

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