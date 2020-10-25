Опитування “5 питань від Президента” пройшло в межах законодавства — Гагарін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Опитування “5 питань від Президента”, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, пройшло в межах чинного законодавства. Про це на брифінгу заявив керівник авторської групи “95 кварталу” Артем Гагарін, передає кореспондент УНН.
“Всі звинувачення у можливих порушеннях закону виявились безпідставними. Опитування відбулось цілком законно. Опитування „5 питань від Президента“ пройшло в межах чинного законодавства, можемо про це сказати, не зважаючи на чутки, які окремі політики розповсюджували протягом тижня, все відбулось законно”, — сказав Гагарін.
З його слів, інтев’юери перебували поза виборчих дільниць і у них не було ніякої агітації. Вони проводили опитування одразу після того, як люди виходили з виборчої дільниці.
Нагадаємо, за результатами екзит-полу, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, українці найбільше підтримали чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.