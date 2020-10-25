Опрос “5 вопросов от Президента” прошел в рамках законодательства — Гагарин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Опрос “5 вопросов от Президента”, инициированного Президентом Владимиром Зеленским, прошло в рамках действующего законодательства. Об этом на брифинге заявил руководитель авторской группы “95 квартала” Артем Гагарин, передает корреспондент УНН.
“Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными. Опросы состоялось вполне законно. Опрос „5 вопросов от Президента“ прошел в рамках действующего законодательства, можем об этом сказать, несмотря на слухи, которые отдельные политики распространяли в течение недели, все произошло законно”, — сказал Гагарин.
По его словам, интевьюеры находились вне избирательных участков и у них не было никакой агитации. Они проводили опросы сразу после того, как люди выходили из избирательного участка.
Напомним, по результатам экзит-пола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.