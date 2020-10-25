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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 49426 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 101319 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119198 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 96981 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100675 просмотра

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Опрос “5 вопросов от Президента” прошел в рамках законодательства — Гагарин

Опрос “5 вопросов от Президента” прошел в рамках законодательства — Гагарин

Киев  •  УНН

 • 13122 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Опрос “5 вопросов от Президента”, инициированного Президентом Владимиром Зеленским, прошло в рамках действующего законодательства. Об этом на брифинге заявил руководитель авторской группы “95 квартала” Артем Гагарин, передает корреспондент УНН.

“Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными. Опросы состоялось вполне законно. Опрос „5 вопросов от Президента“ прошел в рамках действующего законодательства, можем об этом сказать, несмотря на слухи, которые отдельные политики распространяли в течение недели, все произошло законно”, — сказал Гагарин.

По его словам, интевьюеры находились вне избирательных участков и у них не было никакой агитации. Они проводили опросы сразу после того, как люди выходили из избирательного участка.

Напомним, по результатам экзит-пола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.

Украинские Национальные Новости

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