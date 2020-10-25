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Екзит-пол: які питання з "опитування Зеленського" отримали найбільше підтримки

Київ • УНН

 • 17479 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За результатами екзит-полу, проведеного в рамках спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", українці найбільше підтримали чотири з п'яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

За результатами екзит-полу, "за" проголосували:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? - 81%,

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? - 45%,

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? - 95%,

Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях - для зменшення болю у тяжкохворих? - 70%,

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? - 78%.

Так, загальна кількість опитаних в рамках екзит-полу - 39 622 особи. Гранична похибка не перевищує 1,9%.

Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови.

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