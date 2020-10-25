Экзит-пол: какие вопросы из "опроса Зеленского" получили больше всего поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По результатам экзит-пола, проведеного в рамках общего проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, украинцы больше всего поддержали четыре из п’яти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским, передаёт кореспондент УНН.
По результатам экзит-пола, “за” проголосовали:
Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? — 81%,
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? — 45%,
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? — 95%,
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелобольных? — 70%,
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? — 78%.
Так, общее число опрошеных в рамках экзит-пола — 39 622 человека. Граничная погрешность не превышает 1,9%.
Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского главы.