Экзит-пол: какие вопросы из "опроса Зеленского" получили больше всего поддержки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43917 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65807 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 113230 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100275 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117553 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95126 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100436 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103380 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101721 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101422 просмотра

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Экзит-пол: какие вопросы из "опроса Зеленского" получили больше всего поддержки

Экзит-пол: какие вопросы из "опроса Зеленского" получили больше всего поддержки

Киев  •  УНН

 • 17479 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По результатам экзит-пола, проведеного в рамках общего проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, украинцы больше всего поддержали четыре из п’яти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским, передаёт кореспондент УНН.

По результатам экзит-пола, “за” проголосовали:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? — 81%,

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? — 45%,

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? — 95%,

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелобольных? — 70%,

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? — 78%.

Так, общее число опрошеных в рамках экзит-пола — 39 622 человека. Граничная погрешность не превышает 1,9%.

Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского главы.

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