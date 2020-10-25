Экзит-пол в Киеве: первый Кличко, но будет второй тур
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Результаты экзит-пола, проведенного социологической группой "Рейтинг", показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского головы, однако второй тур выборов все же будет, передает корреспондент УНН.
Виталий Кличко - 47,8%
Александр Попов - 8,6%
Сергей Притула - 8,3%
Ирина Верещук - 8%
Алексей Кучеренко - 6,3%
Андрей Пальчевский - 4,5%
В ходе проведения исследования было опрошено 10400 респондентов на ста участках, погрешность не более 1%.
Напомним, в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.
Как сообщал УНН, по данным ОПОРЫ, явка на местных выборах на 16:00 составляет 27%.