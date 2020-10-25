Экзит-пол в Киеве: первый Кличко, но будет второй тур

Виталий Кличко - 47,8%

Александр Попов - 8,6%

Сергей Притула - 8,3%

Ирина Верещук - 8%

Алексей Кучеренко - 6,3%

Андрей Пальчевский - 4,5%

В ходе проведения исследования было опрошено 10400 респондентов на ста участках, погрешность не более 1%.

Напомним, в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.

Как сообщал УНН, по данным ОПОРЫ, явка на местных выборах на 16:00 составляет 27%.