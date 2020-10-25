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Місцеві вибори-2020: в Україні закрились виборчі дільниці

Місцеві вибори-2020: в Україні закрились виборчі дільниці

Київ • УНН

 • 20708 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голосування на чергових місцевих виборах в Україні завершились - о 20:00 виборчі дільниці закрилися, передає УНН.

Так, цього року українці обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах.

Це перші вибори, які відбувалися за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обиралися депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбувалися вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).

Як повідомляв УНН, за даними ОПОРИ, явка на місцевих виборах на 16:00 становить 27%.

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