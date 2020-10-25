Местные выборы-2020: в Украине закрылись избирательные участки

Так, в этом году украинцы выбирали представителей в органы местного самоуправления: депутатов областных, районных советов, а также депутатов местных советов и их председателей в 1439 общинах.

Это первые выборы, которые проходили по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избирались депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не происходили выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначила Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 000 человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

Как сообщал УНН, по данным ОПОРЫ, явка на местных выборах на 16:00 составляет 27%.