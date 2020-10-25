ОПОРА: явка на місцевих виборах на 16:00 становить 27%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні на місцевих виборах явка на 16:00 по всій країні становить 27%. Такими є дані Громадянської мережі ОПОРА, передає УНН.
"Явка на 16:00 по всій країні становить 27%. Похибка – 0,84%", - йдеться у повідомленні.
В ОПОРІ також нагадали, що у цей же час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%.
Раніше Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців по регіонах на місцевих виборах станом на 13:00. Так, найвища явка спостерігається в Одеській області, найменша – у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Додамо, що у день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 14 годину поліція по Україні зафіксувала 2162 заяви та повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом, за 25 фактами відкрито кримінальні провадження.