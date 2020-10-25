У ЦВК оприлюднили явку виборців по регіонах України: найвища у Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців по регіонах на місцевих виборах. Так, найвища явка спостерігається в Одеській області, найменша – у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
“Явка виборців на місцевих виборах 2020 року станом на 13:00. Дані орієнтовні”, — сказано у повідомленні.
Явка виборців на місцеві вибори у регіонах:
— Вінницька область — 17,2%
— Волинська область — 17,0%
— Донецька область — 22,1%
— Житомирська область — 18,3%
— Закарпатська область — 15,3%
— Івано-Франківська область — 14%
— Кіровоградська область — 18,6%
— Миколаївська область — 15,5%
— Полтавська область — 16,6%
— Сумська область — 15,7%
— Тернопільська область — 17,0%
— Харківська область — 15,5%
— Черкаська область — 17%
— Чернівецька область — 14%
— Чернігівська область — 20,1%
— Луганська область — 18%
— Одеська область (без м. Одеса) — 26%
— Тернопільська область — 17%
— Херсонська область — 16,7%
— Київська область — 15,6%
— місто Київ — 16,2%
Нагадаємо, станом на полудень 25 жовтня 2020 року явка на місцевих виборах становила 13,5%.