У ЦВК оприлюднили явку виборців по регіонах України: найвища у Одеській області

“Явка виборців на місцевих виборах 2020 року станом на 13:00. Дані орієнтовні”, — сказано у повідомленні.

Явка виборців на місцеві вибори у регіонах:

— Вінницька область — 17,2%

— Волинська область — 17,0%

— Донецька область — 22,1%

— Житомирська область — 18,3%

— Закарпатська область — 15,3%

— Івано-Франківська область — 14%

— Кіровоградська область — 18,6%

— Миколаївська область — 15,5%

— Полтавська область — 16,6%

— Сумська область — 15,7%

— Тернопільська область — 17,0%

— Харківська область — 15,5%

— Черкаська область — 17%

— Чернівецька область — 14%

— Чернігівська область — 20,1%

— Луганська область — 18%

— Одеська область (без м. Одеса) — 26%

— Тернопільська область — 17%

— Херсонська область — 16,7%

— Київська область — 15,6%

— місто Київ — 16,2%

Нагадаємо, станом на полудень 25 жовтня 2020 року явка на місцевих виборах становила 13,5%.